Глобальный бум искусственного интеллекта спровоцировал дефицит капитала. Центробанки предупреждают о росте ставок.
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теперь можно на искусственный интеллект валить. а что он теперь козел отпущения. операции можно хоть какие проводить по воровстве капитала . потом спокойно свалить на искусственный интеллект его наказать невозможно а деньжата уплыли. здорово мошенники придумали.