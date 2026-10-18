Также страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в воскресенье, 18 октября 2026 года, подтвердили право на индивидуальную и коллективную самооборону в ответ на атаки йеменских мятежников-хуситов на Саудовскую Аравию.