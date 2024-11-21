Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону». Каталонцы видят в вингере «Милана» потенциальную звезду

Вингер «Милана» и нападающий «Лилля» дали понять каталонцам о желании присоединиться к клубу. Также отмечается, что «Барселона» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором католонцы видят потенциальную звезду.