Леау и Дэвид выразили желание перейти в «Барселону». Каталонцы видят в вингере «Милана» потенциальную звезду

Вингер «Милана» и нападающий «Лилля» дали понять каталонцам о желании присоединиться к клубу. Также отмечается, что «Барселона» положительно оценивает и одного, и другого футболиста, но особенно португальца, в котором католонцы видят потенциальную звезду.
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