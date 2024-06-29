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«Угроза нарастает»: России придётся возвращаться к лозунгу «Всё для фронта, всё для победы» – Алкснис

«Угроза нарастает»: России придётся возвращаться к лозунгу «Всё для фронта, всё для победы» – Алкснис

Политнавигатор Большинство жителей России не понимают реальной угрозы, нависшей над их государством.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Большинство жителей как раз понимают эту угрозу, а власть имущие как раз не понимают. Воровство миллионами, наводнение страны мигрантами, а старушки собирают материал для фронта . Народ не понимает как в такое время можно иметь двойное гражданство и работать в гос структурах, иметь доступ гостайне и ездить отдыхать в страны НАТО.
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20 час.
Natalija Osminina
&quot;а власть имущие как раз не понимают&quot;- да как раз понимают, поэтому и разваливают.
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20 час.
Катерина
Ну  тебе-то  из  Литвы, конечно,  виднее,   ЧТО  у  нас в России  происходит.  Не  радуйся!!!  У  нас  идёт  борьба  с  коррупцией.  И  это  хорошо.
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17 час.

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