«Угроза нарастает»: России придётся возвращаться к лозунгу «Всё для фронта, всё для победы» – Алкснис

АП

Александр Поляничко

Большинство жителей как раз понимают эту угрозу, а власть имущие как раз не понимают. Воровство миллионами, наводнение страны мигрантами, а старушки собирают материал для фронта . Народ не понимает как в такое время можно иметь двойное гражданство и работать в гос структурах, иметь доступ гостайне и ездить отдыхать в страны НАТО.