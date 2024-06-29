Политнавигатор Большинство жителей России не понимают реальной угрозы, нависшей над их государством.
«Угроза нарастает»: России придётся возвращаться к лозунгу «Всё для фронта, всё для победы» – Алкснис
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АП
Александр Поляничко
Большинство жителей как раз понимают эту угрозу, а власть имущие как раз не понимают. Воровство миллионами, наводнение страны мигрантами, а старушки собирают материал для фронта . Народ не понимает как в такое время можно иметь двойное гражданство и работать в гос структурах, иметь доступ гостайне и ездить отдыхать в страны НАТО.
Ответить
20 час.
Natalija Osminina
"а власть имущие как раз не понимают"- да как раз понимают, поэтому и разваливают.
Ответить
20 час.
Катерина
Ну тебе-то из Литвы, конечно, виднее, ЧТО у нас в России происходит. Не радуйся!!! У нас идёт борьба с коррупцией. И это хорошо.
Ответить
17 час.
Свежие комментарии