Когда за мировым терроризмом, укоренившись, стоят SIS, CIA и FBI, вопросы по теме звучат риторически

Дмитрий Минин. Поля битвы – 2024: угроза мировой безопасности от терроризма приобретает стратегические размерыПодключение киевского режима к работе западных спецслужб ставит новые вызовыНаступивший год принес с собой дальнейшее разрастание международного терроризма, приобретшего к тому же новое технологическое измерение и ставшего составной частью ведущихся гибридных войн.
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