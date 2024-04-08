Когда за мировым терроризмом, укоренившись, стоят SIS, CIA и FBI, вопросы по теме звучат риторически

Дмитрий Минин. Поля битвы – 2024: угроза мировой безопасности от терроризма приобретает стратегические размерыПодключение киевского режима к работе западных спецслужб ставит новые вызовыНаступивший год принес с собой дальнейшее разрастание международного терроризма, приобретшего к тому же новое технологическое измерение и ставшего составной частью ведущихся гибридных войн.