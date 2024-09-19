ВС России ударили по ВСУ в Николаевской области

Российские военные ударили по месту размещения техники и расположению ВСУ в Николаевской области. Удар пришелся по Первомайскому району в ночь на 19 сентября, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
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