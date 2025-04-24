Начнётся страшная война? Крупнейший за 6 лет теракт в Кашмире. Эксперт дал собственный прогноз после трагедии в Индии

Очередной виток обострения отношений и крупнейший за 6 лет теракт произошли в Кашмире. Страшной войны с Пакистаном не миновать? Эксперт Волхонский дал собственный прогноз после трагедии в Индии: взаимные претензии между странами существуют уже более 70 лет.
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