Начнётся страшная война? Крупнейший за 6 лет теракт в Кашмире. Эксперт дал собственный прогноз после трагедии в Индии

Очередной виток обострения отношений и крупнейший за 6 лет теракт произошли в Кашмире. Страшной войны с Пакистаном не миновать? Эксперт Волхонский дал собственный прогноз после трагедии в Индии: взаимные претензии между странами существуют уже более 70 лет.