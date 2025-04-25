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Рассказовский педагог вышла в финал регионального этапа конкурса "Сердце отдаю детям"

Рассказовский педагог вышла в финал регионального этапа конкурса "Сердце отдаю детям"

Педагог дополнительного образования Станции юных техников города Рассказово Алла Шаталова стала финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования "Сердце отдаю детям".

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