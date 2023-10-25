Литва выразила протест РФ из-за демонтажа памятного знака епископу Рейнису

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы, в ведомстве республики выразили протест России из-за демонтажа во Владимире памятной таблички с именем деятеля католической церкви архиепископа Мечисловаса Рейниса.
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