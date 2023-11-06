Вот уже три месяца как в семье работаю только я. Муж попал под сокращение, все это время пытается найти что-то по профессии.
Муж украл у меня деньги, и еще обиделся на меня
Комментарии
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Владимир Соколов
о! смотрю ты решила показать себя во всей красе злой бабы!😂 жги дура!жги!
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1 час.
Майя Maja
С тобой по другому нельзя. Ты - отребье. Самый худший представитель мужского населения -маргинал.
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1 час.
Элина Морозова
Еще с детства на всю голову отбитый.
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9 мин.
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