ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Муж украл у меня деньги, и еще обиделся на меня

Муж украл у меня деньги, и еще обиделся на меня

Вот уже три месяца как в семье работаю только я. Муж попал под сокращение, все это время пытается найти что-то по профессии.

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Комментарии
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Владимир Соколов
о! смотрю ты решила показать себя во всей красе злой бабы!😂 жги дура!жги!
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1 час.
Майя Maja
С тобой по другому нельзя.  Ты - отребье. Самый худший представитель мужского населения  -маргинал.
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1 час.
Элина Морозова
Еще с детства на всю голову отбитый.
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