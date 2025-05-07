В Челябинске задерживают и отменяют авиарейсы на Москву

В аэропорту Челябинска заявили об отмене четырех рейсов в Москву. Три рейса задерживаются. Как передает корреспондент РИА «Новый День», на данный момент авиапредприятие подтвердило отмену или перенос рейсов, которые должны были вылететь из Челябинска в столицу после 5:00.