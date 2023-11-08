В Колумбии дети вынуждены идти в школу по хрупкому мосту через реку с аллигаторами

Поход в школу может показаться ученикам достаточно сложным, но более 70 школьников из Виллы Лейди, недалеко от прибрежного города Санта-Марта, Колумбия, ежедневно рискуют своей жизнью, чтобы добраться до класса.
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