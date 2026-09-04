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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Захар Петров: «Ожидание Олимпиады на меня не давит, я об этом пока не думаю, просто работаю над собой. Следующая цель – первый этап Кубка мира»

Шестикратный чемпион мира по гребле на каноэ россиянин Захар Петров  рассказал, что на него не давит ожидание Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

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