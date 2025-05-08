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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гэри Андерсон: «Оукс стал игрушкой в руках Бриаторе – одобряю решение покинуть потенциально тонущий корабль «Альпин». Некоторые люди необучаемы»

Журналист The Race и бывший технический директор команд «Формулы-1» Гэри Андерсон заявил, что «Альпин» не делает выводы из предыдущих ошибок.

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