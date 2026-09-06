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Казанда Вәлиев истәлегенә бадминтон буенча бөтенроссия яшүсмерләр ярышлары узачак

2026 елның 13-18 сентябрендә Казанда бадминтон буенча Ф.Г. Вәлиев истәлегенә бөтенроссия яшүсмерләр һәм юниорлар ярышлары узачак.

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