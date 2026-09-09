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МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы

МИД или Гестапо? Немецкий министр предложил помочь Киеву вернуть мужчин в окопы

Берлин мог бы помочь Киеву с возвращением украинцев призывного возраста, поскольку располагает сведениями о местах их проживания и регистрации в Германии, заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль.

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