Россиянка с онкологией не может вернуться на родину из-за высоких цен

По словам дочери пациентки Полины, семья уже потратила более 1,2 миллиона рублей на лечение.Россиянка с осложнениями на фоне онкологии не может вернуться в Россию из Таиланда из-за высоких цен на транспортировку — за перевозку в Москву с её родных требуют 750 тысяч рублей.