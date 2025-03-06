Россиянка с онкологией не может вернуться на родину из-за высоких цен

По словам дочери пациентки Полины, семья уже потратила более 1,2 миллиона рублей на лечение.Россиянка с осложнениями на фоне онкологии не может вернуться в Россию из Таиланда из-за высоких цен на транспортировку — за перевозку в Москву с её родных требуют 750 тысяч рублей.
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