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Счетная палата выявила занижение отчислений операторов связи

Счетная палата выявила занижение отчислений операторов связи

В 2025 году 93% всех платежей в резерв универсального обслуживания внесли 50 операторов связи, что составляет всего 1% от общего числа плательщиков.

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