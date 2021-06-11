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Экс-жена Позитива рассказала правду о разводе, ему это может не понравиться: "Мы с Лешей..."

Экс-жена Позитива рассказала правду о разводе, ему это может не понравиться: "Мы с Лешей..."

Музыкант и в прошлом солист группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний (Позитив) недавно расстался с женой Анной после 13 лет отношений и 8 лет брака Пара несколько месяцев держала расставание втайне, но теперь уже открыто говорят о разводе.

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