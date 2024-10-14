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Российский боец в зоне СВО добрался до своих, с перебитыми взрывом на мины ногами

Разведчик отдельной гвардейской бригады специального назначения Вооруженных Сил России, который получил тяжелые травмы обеих ног от взрыва мины на Донецком направлении, смог самостоятельно добраться до своих позиций.

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