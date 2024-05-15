Яков Кедми: Канадцам плевать на нацистов и на их прошлое

И

Искандер

Ой вэй, шма Исраэл! Да ВЕСЬ сектор Газы и захваченные Израилем земли Палестины - огромные концлагеря. Идеологическая и политическая основа Израиля - Танах (‏Тора́ (‏תּוֹרָה‏‎) + Невии́м (‏נְבִיאִים‏‎)+Ктуви́м (‏כְּתוּבִים‏‎), на которых приносят присягу жиды-бандиты ЦАХАЛа. И не найти на планете идеологии паскуднее сионизма, а религии более людоедской чем иудаизм. Как сказал главарь хабадников, очередной Шнеерсон: "Мы миру дали интернационализм, а себе оставили национализм — сионизм, а точнее: еврейский фашизм, который в своей скрытности и мощности является СВЕРХФАШИЗМОМ".