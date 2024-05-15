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Яков Кедми: Канадцам плевать на нацистов и на их прошлое

Яков Кедми: Канадцам плевать на нацистов и на их прошлое

В очередной раз в СМИ появилась тема нацистских преступников, нашедших приют на Западе. И если какие-то страны быстро признают свои ошибки и пытаются предать злодеев правосудию, то Канада упорно не хочет отдавать приспешников Гитлера.

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Комментарии
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И
Искандер
Ой вэй, шма Исраэл! Да ВЕСЬ сектор Газы и захваченные Израилем земли Палестины - огромные концлагеря. Идеологическая и политическая основа Израиля - Танах (‏Тора́ (‏תּוֹרָה‏‎) + Невии́м (‏נְבִיאִים‏‎)+Ктуви́м (‏כְּתוּבִים‏‎), на которых приносят присягу жиды-бандиты ЦАХАЛа. И не найти на планете идеологии паскуднее сионизма, а религии более людоедской чем иудаизм. Как сказал главарь хабадников, очередной Шнеерсон: &quot;Мы миру дали интернационализм, а себе оставили национализм — сионизм, а точнее: еврейский фашизм, который в своей скрытности и мощности является СВЕРХФАШИЗМОМ&quot;.
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4 час.
Галина Чужая
Канаде плевать с высокой колокольни на нацистов ведь она на 50 процентов состоит из бывших бандеровцев и нацистов, которые туда сбежали после окончания  Второй Мировой.
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4 час.
николай ткаченко
Эх!! Ящя. И за що я бил в тебе такой влюбленный?
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1 час.

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