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Царьград

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Чубайс выступил в Нидерландах, взыскание 6 млрд рублей ожидается

Чубайс выступил в Нидерландах, взыскание 6 млрд рублей ожидается

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс нашёл работу в Европе и выступил 11 сентября в Нидерландах на русском языке в Лейденском университете, где делился опытом реформ 1990-х.

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