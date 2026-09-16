Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

341 подписчик

В Центральном доме Российской армии представили посвященный творчеству Ахматовой спектакль «Память о солнце»

В Центральном доме Российской армии представили посвященный творчеству Ахматовой спектакль «Память о солнце»

Заслуженные артистки России Ольга Кабо и Нина Шацкая представили на сцене Центрального дома Российской армии (ЦДРА) в Москве музыкально-литературный спектакль «Память о солнце», посвященный творчеству Анны Ахматовой.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым