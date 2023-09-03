Автор: Ирина Гусева Польша выдвинула ультиматум Лукашенко – либо «Вагнер» под Могилевом, либо Войско Польское в Минске.
Польский ультиматум
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А, может, устроить Польше новый " Гляйвиц"?
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1 д.
Людмила Лиханова
Как я писала в день "мятежа" что один из плюсов его: это разрушение планов Запада на открытие второго фронта в НЕудобное для нас время и мы можем сами его открыть но только в НУЖНОЕ нам время. Видимо, это время не за горами и я не завидую ни пшекам ни приебалтам идиотам.
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1 д.
Алина Белова
Это окраину не бомбим и не трогаем простой народ, а только военную инфраструктуру. Поляки получат всё по полной. Им надо остановиться арка не поздно.
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10 час.
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