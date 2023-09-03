Польский ультиматум

Людмила Лиханова

Как я писала в день "мятежа" что один из плюсов его: это разрушение планов Запада на открытие второго фронта в НЕудобное для нас время и мы можем сами его открыть но только в НУЖНОЕ нам время. Видимо, это время не за горами и я не завидую ни пшекам ни приебалтам идиотам.