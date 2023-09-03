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Польский ультиматум

Польский ультиматум

Автор: Ирина Гусева Польша выдвинула ультиматум Лукашенко – либо «Вагнер» под Могилевом, либо Войско Польское в Минске.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А, может, устроить  Польше  новый  &quot; Гляйвиц&quot;?
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1 д.
Людмила Лиханова
Как я писала в день &quot;мятежа&quot; что один из плюсов его: это разрушение планов Запада на открытие второго фронта в НЕудобное для нас время и мы можем сами его открыть но только в НУЖНОЕ нам время. Видимо, это время не за горами и я не завидую ни пшекам ни приебалтам идиотам.
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1 д.
Алина Белова
Это окраину не бомбим и не трогаем простой  народ, а только военную  инфраструктуру.  Поляки получат всё  по полной.   Им надо остановиться  арка не  поздно.
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10 час.

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