Россиянам пообещали Coca-Cola от зарегистрированной в Южной Осетии компании

Российским торговым сетям начали предлагать напиток под брендом Coca-Cola, который в партнерстве с производящей недорогие лимонады Loca новосибирской компанией ПКВ разливает зарегистрированное в Южной Осетии ООО «Кока-Кола Компании».
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