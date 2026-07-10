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Лантратова: ВСУ используют методы фашизма, занимаясь пытками мирных жителей

Лантратова: ВСУ используют методы фашизма, занимаясь пытками мирных жителей

Украинские военные используют фашистские методы, занимаясь пытками людей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на международной онлайн-встрече «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

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