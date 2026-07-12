⛈ Сегодня Крым накроют ливни, грозы и град Во второй половине дня и вечером местами пройдут сильные ливни, грозы и град, а также усилится ветер до 15-20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
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⛈ Сегодня Крым накроют ливни, грозы и град Во второй половине дня и вечером местами пройдут сильные ливни, грозы и град, а также усилится ветер до 15-20 метров в секунду, сообщили в ГУ МЧС России по РК.