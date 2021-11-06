День Великого Октября!

Мы из Советского СоюзаОбществоДень Великого Октября! Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была главным праздником, который отмечался в СССР.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина52С праздником!Галина ОрленкоС праздником!Михаил ВасильевС праздником Великого Октября!Евгений ТитаевВиктор ШуттЭто точно - Октябрь не отменить !!! )))Виктор ШуттВсех с Праздником !!!! Здоровья и Благополучия !!!!Юрий КушнаревПервый год,когда в СМИ столько заметок и статей о ВОСР.Проходит постепенно либерально-предательский морок,всё больше людей начинают вспоминать,как было на самом деле,всё больше молодых людей интересуются идеями справедливого устройства общества.Комментировать
Свежие комментарии