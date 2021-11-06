Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Кушнарев
    Первый год,когда в СМИ столько заметок и статей о ВОСР.Проходит постепенно либерально-предательский морок,всё больше...День Великого Окт...
  • Виктор Шутт
    Испокон веков нас стараються уничтожить и это продолжается и сейчас ... (((Виктор Мережко - ...
  • Виктор Шутт
    ... , а потом и Берлин !!!За Ленинградом вс...

День Великого Октября!

День Великого Октября!

Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции была главным праздником, который отмечался в СССР.

Вернуться к статье
Обсудить
Ирина52
С праздником!
Галина Орленко
С праздником!
Михаил Васильев
С праздником Великого Октября!
Евгений Титаев
Виктор Шутт
Это точно - Октябрь не отменить !!! )))
Виктор Шутт
Всех с Праздником !!!! Здоровья и Благополучия !!!!
Юрий Кушнарев
Первый год,когда в СМИ столько заметок и статей о ВОСР.Проходит постепенно либерально-предательский морок,всё больше людей начинают вспоминать,как было на самом деле,всё больше молодых людей интересуются идеями справедливого устройства общества.

Картина дня

наверх