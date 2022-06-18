Порядок индексации денежных доходов населения, установленных от базовой величины.

Поскольку индекс потребительских цен за май 2022 г. к марту 2022 г. (месяцу индексации денежных доходов физических лиц, установленных от базовой величины) не превысил пятипроцентный порог и составил 102,3%, для индексации вышеназванных доходов сохраняется индекс 107,7 % (март 2022 г.
Популярные статьи
- 16.06.2022 в детском оздоровительном лагере ´Дружба´ прошла беседа ´Милосердие - зеркало души´. Ребята усвоили один из принци...
- Готовность №1: в райисполкоме рассмотрен вопрос о проведении уборки урожая.
- 16.06.2022 в оздоровительном лагере ´ Дружба´ воспитанники составляли коллаж ´Мы голосуем за жизнь´. Тем самым размышляя о ц...
Свежие комментарии