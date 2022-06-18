Порядок индексации денежных доходов населения, установленных от базовой величины.

Поскольку индекс потребительских цен за май 2022 г. к марту 2022 г. (месяцу индексации денежных доходов физических лиц, установленных от базовой величины) не превысил пятипроцентный порог и составил 102,3%, для индексации вышеназванных доходов сохраняется индекс 107,7 % (март 2022 г.