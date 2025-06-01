Три селезня за 25 минут. Запоздалое открытие

﻿﻿Многие обрадовались раннему началу сезона охоты в Подмосковье, но непредсказуемая весна преподнесла охотникам неприятный сюрприз: 25 сантиметров снега и холода, которых не было всю зиму Друзья присылали фотографии с охоты с грустными комментариями, но я ничего не мог поделать: что, черт возьми, происходит.