Для детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока появятся специальные кочевые группы в детских садах

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован приказ Минпросвещения России, который позволяет детским садам создавать кочевые группы для детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности родителей.