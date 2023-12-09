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Для детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока появятся специальные кочевые группы в детских садах

Для детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока появятся специальные кочевые группы в детских садах

В Министерстве юстиции Российской Федерации зарегистрирован  приказ Минпросвещения России, который позволяет детским садам создавать кочевые группы для детей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности родителей.

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