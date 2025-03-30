Украина замахнулась на создание космических войск

Министерство обороны Украины создало новую структуру — «Управление космической политики». Одной из её целей является разработка собственных спутников и «систем космической ситуационной осведомленности» в ближайшие десять лет.
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