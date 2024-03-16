В ГД готовят проект о наказании до 8 лет за попытку сорвать выборы путем поджога

Законопроект, предусматривающий уголовное наказание до восьми лет лишения свободы за попытку воспрепятствовать проведению выборов посредством поджога или другим способом, будет готов в самое ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии