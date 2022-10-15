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The Times: экс-министр Британии предсказал отставку Трасс в течение нескольких недель

The Times: экс-министр Британии предсказал отставку Трасс в течение нескольких недель

Квази Квартенг, недавно уволенный глава британского казначейства и автор скандального плана спасения экономики королевства, считает, что премьер-министр Лиз Трасс будет смещена со своего поста в течение нескольких недель, сообщает The Times.

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