The Times: экс-министр Британии предсказал отставку Трасс в течение нескольких недель

Квази Квартенг, недавно уволенный глава британского казначейства и автор скандального плана спасения экономики королевства, считает, что премьер-министр Лиз Трасс будет смещена со своего поста в течение нескольких недель, сообщает The Times.
Квази Квартенг, недавно уволенный глава британского казначейства и автор скандального плана спасения экономики королевства, считает, что премьер-министр Лиз Трасс будет смещена со своего поста в течение нескольких недель, сообщает The Times.
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