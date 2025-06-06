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Царьград

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Украинцам приходится давать взятки, чтобы им выдали тела бойцов

Украинцам приходится давать взятки, чтобы им выдали тела бойцов

Украинцы вынуждены подкупать должностных лиц для получения тел бойцов. Размер "вознаграждения" может достигать 10 тысяч долларов.

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