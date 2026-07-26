Политолог Александр Перенджиев пояснил, что европейские лидеры посещают Украину не только ради переговоров с Зеленским, но и для контроля криминальной экономики, включая оборот оружия и торговлю органами, под попустительством западных структур.
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