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Царьград

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Перенджиев раскрыл цель визитов западных политиков на Украину

Перенджиев раскрыл цель визитов западных политиков на Украину

Политолог Александр Перенджиев пояснил, что европейские лидеры посещают Украину не только ради переговоров с Зеленским, но и для контроля криминальной экономики, включая оборот оружия и торговлю органами, под попустительством западных структур.

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