Царьград Фото: коллаж Царьграда В электричке Москвы охранницы в "хиджабах" ударили девочек-подростков по лицу.
Виновные уволены, а проблема никуда не делась: Кирилл Кабанов пообещал дойти до самого верха
Комментарии
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Александр яросв
Просто наглость и невежество подростков достало, для них нет ни авторитетов, ни какого уважения к старшим.Поэтому руководство прибегло к такому решению вопроса,может они наведут порядок. А, Кабанову лучше разобраться с системой образования, почему детей превращают в неуправляемое быдло?
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1 м.
Стэйси
Хм, а Кабанов-то здесь причем ? Кири́лл Ви́кторович Каба́нов — российский государственный деятель, председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он на острие битвы с мигрантами и он ещё должен за детьми присматривать ?
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1 м.
а
александр
пятая колонна в действии. сколько можно пустозвонить? втихую убирают мвд заменяя какими-то патрулями. колокольцев уже давно не министр, а непонятное создание. и все валят на верховного, а сами в стороне. страусы нечесаные.
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1 м.
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