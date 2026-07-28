Виновные уволены, а проблема никуда не делась: Кирилл Кабанов пообещал дойти до самого верха

Александр яросв Просто наглость и невежество подростков достало, для них нет ни авторитетов, ни какого уважения к старшим.Поэтому руководство прибегло к такому решению вопроса,может они наведут порядок. А, Кабанову лучше разобраться с системой образования, почему детей превращают в неуправляемое быдло?

Стэйси Хм, а Кабанов-то здесь причем ? Кири́лл Ви́кторович Каба́нов — российский государственный деятель, председатель Национального антикоррупционного комитета РФ, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Он на острие битвы с мигрантами и он ещё должен за детьми присматривать ?