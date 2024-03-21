Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа на 60% к 2030 году Такое заявление прозвучало от “одного из топ-менеджеров Aramco в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне”, сообщает Reuters.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа на 60% к 2030 году Такое заявление прозвучало от “одного из топ-менеджеров Aramco в кулуарах конференции CERAWeek в Хьюстоне”, сообщает Reuters.
Свежие комментарии