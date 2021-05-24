19-летняя внучка Ротару в коротеньком платье хвастнула бесконечными ножками на прогулке: фото

Юная внучка знаменитой украинской певицы Софии Ротару устроила эффектную прогулку в маленьком сарафане Девушка привыкла активно вести свой профиль в Инстаграм, поэтому часто выкладывает фото, сделанные на прогулке, тренировке или во время отдыха.