IT-эксперт Сегренев: доходы использующих ИИ фрилансеров выросли на 25–30%

Доходы фрилансеров, регулярно использующих ИИ-инструменты, в 2026 году в среднем выросли на 25–30%. Нейросети помогают специалистам быстрее выполнять повторяющиеся операции, брать больше заказов и переходить к более дорогим задачам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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