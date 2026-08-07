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IT-эксперт Сегренев: доходы использующих ИИ фрилансеров выросли на 25–30%

IT-эксперт Сегренев: доходы использующих ИИ фрилансеров выросли на 25–30%

Доходы фрилансеров, регулярно использующих ИИ-инструменты, в 2026 году в среднем выросли на 25–30%. Нейросети помогают специалистам быстрее выполнять повторяющиеся операции, брать больше заказов и переходить к более дорогим задачам.

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