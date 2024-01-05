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В Новокузнецке на Рождество запустят дополнительные автобусы

В Новокузнецке на Рождество запустят дополнительные автобусы

Об этом сообщила пресс-служба Управления по транспорту и связи администрации города.Пресс-служба Управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка сообщила, что в городе на Рождество запустят дополнительные автобусы.

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