В Новокузнецке на Рождество запустят дополнительные автобусы

Об этом сообщила пресс-служба Управления по транспорту и связи администрации города.Пресс-служба Управления по транспорту и связи администрации Новокузнецка сообщила, что в городе на Рождество запустят дополнительные автобусы.
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