Президент США Дональд Трамп повторно заявил о возможности отказа Вашингтона от поддержки Европы. Американский лидер подтвердил свою позицию в беседе с журналистами в Белом доме, отвечая на вопрос о предупреждении, прозвучавшем 19 октября на предвыборном митинге в Канзасе.