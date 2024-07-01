Супруга Байдена Джилл заявила, что он продолжит участие в президентской гонке

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл заявила, что американский лидер продолжит участие в президентской гонке в США, несмотря на поражение на дебатах с бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.
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