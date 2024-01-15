Пушков заявил о ложном восприятии украинского кризиса на Западе

На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Об этом 14 января написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис о необходимости включения России в процесс урегулирования конфликта на Украине.