Пушков заявил о ложном восприятии украинского кризиса на Западе

На Западе создано и всячески поддерживается абсолютно ложное восприятие украинского кризиса. Об этом 14 января написал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, комментируя слова главы МИД Швейцарии Иньяцио Кассис о необходимости включения России в процесс урегулирования конфликта на Украине.
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