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Россия приостановила участие в «шабаше», а могла бы громко хлопнуть дверью

Россия приостановила участие в «шабаше», а могла бы громко хлопнуть дверью

Политнавигатор Сегодня Федеральное собрание РФ приняло решение о приостановке членства России в парламентской ассамблее ОБСЕ.

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Комментарии
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Балу -
Неужто собака серая в лесу сдохла?... Спохватились...
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13 час.
Eduard
В ээПАСЕ прекрасно знают,что у них &quot;рыльца в пущку&quot; их власти мовершают перевороты,взрывают газопроводы,воруют чужие территории подменивая,подкупая власть.Они это знают но коллективно молчат!
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13 час.
Eduard
Мы не в Европе,зачем нам Евро Бардель?ПАСЕ поддерживает Украину,тоесть страну,где был переворот! Что еще сказать?
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13 час.

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