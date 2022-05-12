Эрик Споэльстра: «Пэт Райли – в четверке лучших руководителей в истории НБА»

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра прокомментировал четвертое место президента «Хит» Пэт Райли в голосовании за лучшего функционера сезона-2021/22.

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