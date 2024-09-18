Госдума одобрила изменения в нормах оформления дарения недвижимости

Законодательная инициатива распространяет обязательную форму нотариального заверения договора дарения недвижимого имущества между людьми, которые не являются родственниками Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об обязательном удостоверении договоров дарения имущества у нотариусов в случаях совершения сделок между людьми, которые не являются близкими родственниками.
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