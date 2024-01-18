Тайвань сообщил о первой крупной военной активности КНР после выборов

Министерство обороны Тайваня отчиталось об обнаружении 18 самолетов ВВС Китая у острова. Истребители осуществляли совместное патрулирование с китайскими военными кораблями, что стало первой крупномасштабной военной деятельностью здесь после недавних выборов.