Тайвань сообщил о первой крупной военной активности КНР после выборов

Министерство обороны Тайваня отчиталось об обнаружении 18 самолетов ВВС Китая у острова. Истребители осуществляли совместное патрулирование с китайскими военными кораблями, что стало первой крупномасштабной военной деятельностью здесь после недавних выборов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии