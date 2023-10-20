Пассажиры ЦППК записали на транспортную карту более 8 миллионов билетов с начала года

С начала года пассажиры ЦППК записали в кассах, билетных автоматах и у кассиров-контролеров в поезде в 2,5 раза больше билетов на транспортные карты, чем за аналогичный период 2022-го — более восьми миллионов.
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