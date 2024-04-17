В попавшем в эпицентр природной стихии Орске набирает оборот политический скандал из-за эвакуации семьи сына мэра города в ОАЭ на фоне сложной ситуации в городе.
Мэр затопленного Орска заявил, что его сын уехал в Дубай из-за работы
Комментарии
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Надежда
Папинька пожалел отпрыска, что живется ему в Дубаях тяжело, здоровье подкачало. Но и там это оберегаемое предком существо настигло наводнение) https://yandex.ru/video/preview/12027311736868861552
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yandex
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3 час.
Валерий Евстафьев
Для этого есть технология - полиграфия. Отбор, это верно, а как воспитывать будем будущих государственных людей?
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Для чего нам, простым людям эта инфа? Что-то изменится от этого? Совершенно бессмысленная статья
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2 час.
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