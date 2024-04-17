Мэр затопленного Орска заявил, что его сын уехал в Дубай из-за работы

Надежда Папинька пожалел отпрыска, что живется ему в Дубаях тяжело, здоровье подкачало. Но и там это оберегаемое предком существо настигло наводнение) https://yandex.ru/video/preview/12027311736868861552 Яндекс yandex

Валерий Евстафьев Для этого есть технология - полиграфия. Отбор, это верно, а как воспитывать будем будущих государственных людей?